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На трассе Киев-Одесса заметили автобусы с вооруженными людьми: фото и реакция полиции

вторник, 26 февраля 2019, 13:14

В полицию поступило заявление о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции. Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе", – говорится в сообщении.

На опубликованных правоохранителями фото можно увидеть, как полицейские задерживают и осматривают людей из "подозрительных" автобусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе задержали злоумышленников, которые реализовывали огнестрельное оружие и боеприпасы. К тому же, один из задержанных оказался боевиком НВФ на Донбассе.

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