Объявлен в розыск украинец, пропавший по дороге из Польши: фото

Стало известно об исчезновении украинца, возвращавшегося из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, публикуя фото пропавшего.

"Правоохранители Тернопольского отдела полиции разыскивают уроженца Хмельницкой области, жителя села Ясковцы, Балана Андрея Юрьевича, 1989 года рождения", - говорится в сообщении.

Об исчезновении мужчины в полицию сообщила его родственница в воскресенье, 24 февраля. Женщина отметила, что ее брат, возвращаясь из Польши, не выходит на связь. Ей стало известно, что человек может находиться в Тернопольской области.

Приметы пропавшего: 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые с залысинами. На правой руке отсутствует указательный палец. Был одет в куртку и зимние кроссовки черного цвета, темно-синие джинсы. При себе имел серый рюкзак.

Если кому-либо известно что-либо об исчезновении мужчины, звоните 102.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше пропал без вести молодой украинец из Днепра.