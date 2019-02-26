Свободно ходит по Киеву: ветеран АТО рассказала о мошеннике, наживавшемся на живых и мертвых бойцах

По Киеву свободно разгуливает аферист, которые наживается на семьях погибших украинских военнослужащих, вымогая деньги на лечение, якобы живых бойцов.

Об этом сообщает Цензор НЕТ.

В планшете мошенника нашли множество фото погибших украинских бойцов из моргов Донецка, а также фото найденных у них документов, благодаря которым отыскать родственников военных ему было совсем не сложно. Кроме того, представитель ОО "Патриот" был выданное ДНР удостоверение "политзаключенного".

Вот одна из историй, в которой оказался замешан мошенник. Уточним, что жертвами афериста стали несколько жен погибших бойцов ВСУ.

В конце августа 2014 старший лейтенант Вооруженных сил Украины Виктор Михальчук пропал без вести под Иловайском. Узнав об этом, его жена Наталья начала поиски мужа. И уже осенью 2014-го помочь ей решил Николай Золоторенко, представитель группы "Патриот", которая занималась обменом военнопленных. Вскоре Золоторенко сообщил Натальи, что нашел ее мужа в плену боевиков. Но тот оказался нетранспортабельным, якобы находится в крайне тяжелом состоянии и требует оперативного вмешательства. А на операцию нужны деньги. На карту Золоторенко было перечислено 15 тысяч гривен.

После этого Николай пообещал Натальи, что привезет Виктора, только состояние его здоровья улучшится. И даже проинформировал ее о том, что бойца уже прооперировали... Но потом исчез.

Лишь 10 августа 2015 года Наталья узнала о том, что ее муж согласно выводам ДНК экспертизы погиб еще под Иловайском и был похоронен с воинскими почестями как временно неустановленный защитник Украины в Днепропетровске.

Также очень похожие истории и других женщин - например, Натальи Ноенко и Аллы Вовненко. Их мужья также погибли под Иловайском, но когда они еще не знали этого наверняка - Николай Золоторенко пообещал им помочь и добиться освобождения пропавших без вести военных. Конечно же, не бесплатно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали неизвестные ранее фото трагедии под Иловайском.