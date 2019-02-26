В Одессе нашли мертвым известного активиста и ветерана АТО: первые подробности

В понедельник, 25 февраля, в Одессе, у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге обнаружили тело известного ветерана АТО и активиста Сергея Барсукова.

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Как выяснилось, мужчина хранил у себя дома целый арсенал опасных игрушек, среди которых ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию", - написал он.

По его словам, активист, в воскресенье, 24 февраля, поссорился с больной матерью и отправился к Селекционно-генетическому институту. Буквально через некоторое время, там прогремел взрыв.

"Взрыв был не мощный, соседи и очевидцы решили, что взорвалась петарда, поэтому не обратили должного внимания, а уже утром обнаружили тело. По предварительным данным, взорвалась РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой", - добавил Форостяк.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом умер известный активист: его доставили в больницу с перерезанным горлом.