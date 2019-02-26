РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

12:55
Кортни Кардашьян засветилась в откровенном платье от украинского дизайнера
12:45
Коррупционный скандал в обороной промышленности: Наливайченко выступил с требованием к силовикам
12:44
В Одессе нашли мертвым известного активиста и ветерана АТО: первые подробности
12:21
Назван лучший игрок 19-го тура чемпионата Украины: опубликовано видео
12:20
Беременная жена британского принца потратила баснословные деньги на наряды в Марокко
12:19
Громкий скандал с техникой для ВСУ: стало известно о реакции топ-чиновника СНБО и "Укроборонпрома"
12:16
На Украину обрушились снегопады: в сети публикуют яркие фото и видео
11:55
Суд над Зайцевой и Дроновым: онлайн-трансляция вынесения приговора
11:53
Раскрыта масштабная схема хищений на заводах Минобороны Украины: реакция фигуранта скандала
11:49
"​Новая почта" заявила о новом графике работы
11:35
Уже готовятся к ядерному параду: в сети показали фото мощного оружия в Москве
11:31
СМИ сообщили, как нардеп Кривохатько сообщил в суд о мнимом преступлении
Все новости

В Одессе нашли мертвым известного активиста и ветерана АТО: первые подробности

вторник, 26 февраля 2019, 12:44
Фото: Украинская правда

В понедельник, 25 февраля, в Одессе, у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге обнаружили тело известного ветерана АТО и активиста Сергея Барсукова.

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Как выяснилось, мужчина хранил у себя дома целый арсенал опасных игрушек, среди которых ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию", - написал он.

По его словам, активист, в воскресенье, 24 февраля, поссорился с больной матерью и отправился к Селекционно-генетическому институту. Буквально через некоторое время, там прогремел взрыв.

"Взрыв был не мощный, соседи и очевидцы решили, что взорвалась петарда, поэтому не обратили должного внимания, а уже утром обнаружили тело. По предварительным данным, взорвалась РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой", - добавил Форостяк.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом умер известный активист: его доставили в больницу с перерезанным горлом.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: