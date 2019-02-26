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Водитель вылетел из салона: опубликованы фото страшного смертельного ДТП в Николаеве

вторник, 26 февраля 2019, 07:40
Фото: Новости-N

В ночь на вторник, 26 февраля, в Николаеве произошло жуткое ДТП, в котором два человека погибли и один пострадал.

Об этом сообщает Nikolaev24.

Как передает издание, автомобиль ехал по проспекту, со стороны улицы Пушкинская. В какой-то момент водитель не справился с управлением, иномарку занесло и она вылетела за пределы проезжей части, врезавшись в дерево.

По словам свидетелей ДТП, после столкновения автомобиль пролетел кувырком около 50 метров и остановился. Удар был такой силы, что водителя выбросило из салона авто.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 2 человека: водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении. А девушку, находившуюся на заднем сидении Peugeot, увезли в больницу.

Автомобиль смяло настолько сильно, что погибшего пассажира пришлось врезать из салона авто прибывшим на место ЧП спасателям.

Кроме того, уточняется, что пассажир оказался матросом одной из воинских частей, дислоцированных в Николаеве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве депутат попал в жесткое ДТП на светофоре.

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