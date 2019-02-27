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СБУ сообщила о масштабной атаке хакеров на сайт Центризбиркома

среда, 27 февраля 2019, 18:58

Неустановленные хакеры пытались провести кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

Как отмечается, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины.

Было установлено, что атака проводилась по технологии "http flood", через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей.

"Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов", - рассказали в СБУ.

С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса ЦИК.

Сейчас в СБУ изучают возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об успешной кибератаке спецслужб США на Россию.

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