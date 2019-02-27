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​Снесло полголовы: в сети показала фото нового "груза 200" у боевиков

среда, 27 февраля 2019, 22:41

Военные ВСУ ликвидировали очередного боевика НВФ Евгения Корчуганова родом из Енакиева.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Корчуганов Евгений Анатольевич (Енакиево, 14/03/78) погиб 18/02/19 в р-не шахты Гагарина, Горловка", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что боевик был фигурантом "Миротворца".

Как отметили комментаторы в группе "ВКонтакте", Корчуганов получил ранение несовместимое с жизнью, ему "снесло полголовы".

Под постом появились комментарии.

"Обезврежен", "Дошастался! Попал видимо в рай Путена! Прекрасно", "Жертва путинизма", "Поехал в гости к Захарченко!!", - в таком духе комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото очередного "груза 200", боевика незаконных вооруженных формирований Ильи Маначенко, по кличке "Маныч".

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