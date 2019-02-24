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Прилег и не проснулся: в сети нашли очередного "героя бригады 200" у боевиков

воскресенье, 24 февраля 2019, 15:45

В сети опубликовали фото очередного "груза 200" - боевика незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Нашелся, наконец-то. Маначенко Илья Иванович "Маныч" (Старобельск, 26/07/64) умер 09/04/18 (небоевой)", - написал он и опубликовал снимки и видео с боевиком, которого ранили.

Как отмечают на сайте "Миротворец", Маначенко жил в Луганске и воевал в батальоне "Леший". Также разместили и фото боевика НВФ.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото двух ликвидированных на Донбассе боевиков ЛДНР с кличками "Бурый" и "Койот".

Ранее офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

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