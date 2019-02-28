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Боевики ЛНР передали тело убитого украинского бойца: опубликованы фото

четверг, 28 февраля 2019, 07:21

Боевики так называемой ЛНР передали 27 февраля украинской стороне тело бойца ВСУ, погибшего на Донбассе.

Об этом сообщает ряд сайтов сепаратистов, публикуя фото погибшего военного.

Отмечается, что тело было найдено в районе поселка Новоалександровка, а погиб военный 26 февраля.

Ранее пресс-служба Минобороны заявляла, что в районе Новоолександровки 26 февраля погиб боец ВСУ Александр Мединцев.

"Около 13.00, по взводному опорному пункту одной из механизированных бригад, которая защищает Попаснянское направление, противник начал огонь из стрелкового оружия. Под прикрытием автоматного и пулеметного огня противник пытался приблизиться к нашей позиции. Заместитель командира боевой машины наводчик-оператор солдат Александр Мединцев сразу открыл огонь. Враг был остановлен и вынужден отступить. В то же время вражеская пуля оборвала жизнь нашего защитника. За мужество солдат Александр Мединцев представлен к награждению (посмертно)", - говорилось в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", в Дружковке Донецкой области 26 февраля простились с Евгением Фурсовым, бойцом Вооруженных Сил Украины, который погиб во время обстрела 23 февраля.

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