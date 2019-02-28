Украинцы выманили потенциальных наемников из РФ в Крым и "сдали" оккупантам: видео

Волонтеры украинского центра "Миротворец" провели спецоперацию по "вербовке" россиян для убийств татар в аннексированном Крыму.

Соответствующее видео опубликовано в аккаунте Myrotvorets News в Facebook.

"Мы просто показываем, насколько оскотинился народ российский. Народ, который желает утопить Украину в крови. Народ, который подтвердил свое желание, выбрав военного преступника Путина в 2018 году на очередной срок. Народ, который согласно последних соцопросов в целом поддерживает его политику", - говорится в подписи к видео.

На кадрах волонтеры впоследствии прибывших в Симферополь двух завербованных россиян сдали с поличным в местный отдел полиции. Через некоторое время завербованных россиян, которых волонтеры местным полицейским представили как пособников террористов, пытаются остановить стражи порядка. В итоге, волонтеры заставляют пуститься в бег одного из завербованных россиян.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Миротворце" рассказали, как "взяли на крючок" сотни россиян, готовых убивать украинцев за деньги. Директор "Миротворца" подчеркнул, что россияне охотно заполняли анкеты, составленные в полном соответствии с теми, какие предлагают "Вагнер" и другие преступные организации РФ.