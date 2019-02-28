В Тернополе мать 30 лет держала дочь в плену, не выпуская на улицу: фото, видео и шокирующие подробности

Жительница Тернополя Виолетта Марчукова провела 30 лет заключенная в собственном доме, где ее закрыла собственная мать. Освободиться из домашнего плена Виолетте удалось лишь после маминой смерти в 2014 году.

О том, как женщина живет, спустя 5 лет, после освобождения, сообщает местный телеканал "Тернополь 1".

Виолетте 52 года, но она многое учится делать впервые в своей жизни. За последние 5 лет женщина научилась ходить, есть и общаться с другими людьми. А недавно она начала красить волосы и ногти, любит модную одежду. Сейчас Виолетта живет в областном гериатрическом пансионате в Петриках. Здесь она чувствует себя своей и нашла новых друзей.

"Виолетта очень любит цветы и вазоны, подливает их, ухаживает за ними. Любит читать. Летом будет цветы собирать, ставить их здесь на столах", - рассказала сестра-хозяйка Ольга Пастух.

Виолетта Марчукова не выходила на улицу из собственного дома почти 30 лет, так как ее добровольно держала в заключении мать, которая хотела таким образом уберечь дочь от "жестокого мира". Когда Виолетту привезли в гериатрический пансионат, она была совсем немощная.

"На тот момент, когда она к нам поступила, она весила 23 кг и была значительная гипотрофия мышц. Она даже не могла ложку держать", - вспоминает врач-терапевт гериатрического пансионата Наталья Коваль.

В пансионате ее выходили и поставили на ноги. Массажи, процедуры, лекарства и ежедневный уход, дали свои результаты. Виолетта, говорят медики, уже не стесняется попросить о помощи.

"В осенне-зимний период у нее обострение бронхитов, по назначению она посещает физкабинет, принимает ингаляции", - рассказывает медсестра физиотерапевничного кабинета гериатрического пансионата Любовь Кравчук.

Трудно подумать, что могло произойти с Виолеттой, если бы не соседи. Они заметили, что ее мать несколько дней не выходит на улицу. Это показалось им странным и сразу позвонили в полицию. Правоохранители нашли Зою мертвой на кухне. А когда зашли в комнату - ужаснулись.

"Мама лежала на кухне, на стульях, а она лежала в комнате за дверью, мокрая, голодная", - вспоминает соседка Виолетты Тамара Сорочинская.

Соседи и не знали, что Виолетта живет вместе с мамой. Сейчас о мать она говорит неохотно. Говорит, что она погибла в автокатастрофе. А женщину с которой прожил всю свою жизнь, называет родственницей. В свою квартиру женщина возвращаться не хочет.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой из плена освободили десятки рабов.