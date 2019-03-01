​"Черные" деньги: в Украине пояснили, как Россия "кормит" оккупированный Донбасс

"Экономика" оккупированного Донбасса построена в основном на продаже украинского угля за границу и "поборах" с местного бизнеса.

Об этом рассказал "Апострофу" министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

По словам эксперта, Россия не сильно "тратиться" на содержание оккупированных территорий, а требует от оккупационных властей "организовывать" собственные поступления в бюджет.

"До сих пор Россия за счет федерального бюджета поддерживает временно оккупированную часть Донбасса. Они бы не существовали без поддержки РФ. Это в очередной раз доказывает, что это искусственно созданные суррогаты, которые держатся не только на военной, но и на социально-экономической помощи, для того чтобы гражданское население хоть немного что-то получало, но, конечно, этого крайне недостаточно. В то же время Россия не выделяет щедро средства из собственного бюджета, зато постоянно требует от местных оккупационных администраций обеспечения поступлений так называемых собственных доходов в бюджеты этих территорий. Российская Федерация добивается, чтобы все расходы, направляемые на поддержку так называемой стабильности были по принципу пятидесяти процентов из местных источников и пятьдесят процентов из федерального бюджета РФ", - пояснил Черныш.

Он разделил поступления в местные бюджеты на несколько источников.

"Первое - поступления от управления, захваченного у украинских владельцев имущества. Этим занимается некая известная фирма "Внешторгсервис". Она зарегистрирована в Южной Осетии. Но большинство "отжатых" захваченных у украинских владельцев предприятий не работает, поэтому это не лечит экономику.

Второй источник - непосредственная помощь, которая идет из материально-технических резервов РФ. Третий источник - через "комиссию по вопросам оказания гуманитарной помощи", которую возглавляет заместитель министра экономики РФ Сергей Назаров. Фактически российское правительство ответственно за временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Четвертое - собирают средства с местного бизнеса в виде так называемых налогов. По факту - это просто сбор, который установили для местных бизнесменов за предпринимательскую деятельность", - рассказал эксперт.

По его словам, больше всего оккупанты наживаются на краже украинского угля и продаже его за границу.

"Оккупанты используют украинские полезные ископаемые, например, уголь. И даже реализуя его или используя в производственных циклах, в частности в РФ, доходы идут в карманы "дельцов", которые организуют теневые схемы. Например, за последний год примерно 4 миллиона тонн угля фактически были похищены из украинских недр. И львиная доля прибыли от этого угля пошла не на обеспечение населения временно оккупированных территорий, а просто в карманы транснациональных организованных преступных группировок. Эти группировки контролируются спецслужбами РФ. Без них там невозможно ничего осуществить. А из-за того, что различные спецслужбы РФ имеют различных представителей в оккупационных администрациях, между ними также постоянно возникают конфликты за влияние на президента России и распределение ресурсов в "черной" экономической плоскости. Такие схемы задействованы для того, чтобы не выделять средства из бюджета Российской Федерации. К тому же качественный антрацитовый уголь, добытый на временно оккупированных территориях, очень часто идет за границу. На этом процессе обогащается ряд людей, начиная от самых низов и заканчивая верхушкой в Москве", - рассказал Черныш.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Россия создает коалицию непризнанных "республик" и разворовывает украинские недра – министр.