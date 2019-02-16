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Взрыв схрона боеприпасов на Донбассе: появились новые подробности и фото

суббота, 16 февраля 2019, 22:09
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В результате взрыва, который произошел во время разминирования боеприпасов в Донецкой области в субботу, 18 февраля погиб работник ГСЧС Донецкой области. Помимо этого пострадали двое полицейских из Донецкой области и один из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"На выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме схрон боеприпасов. При обезвреживании опасных предметов сотрудниками ГСЧС произошел взрыв. Сапер погиб на месте. Полицейские с осколочными травмами по указанию Председателя Нацполиции направлены санавиации в Днепр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва погиб 48-летний работник ГСЧС, житель Новогродовки (Донецкая область).

Среди раненых - работник полиции ГУНП в г. Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции Донбасса. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

В полиции отметили, что самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе прогремел взрыв в жилом доме. Не обошлось без пострадавших.

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