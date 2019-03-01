В Киеве "герою парковки" устроили мусорное наказание: фото

В Киеве "героя парковки", который перегородил проход к мусорным бакам, наказали не менее символичным образом.

Соответствующее фото наказания опубликовал "Киев оперативный" в Telegram.

"Из-за того, что водитель Mini AA8382IK перекрыл проход к мусорному баку - люди вынуждены были все высыпать ему на авто", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Львовской.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.