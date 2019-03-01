В страшном ДТП в Киеве погибли три человека: первые подробности и видео аварии

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария, в которой погибли три человека. Еще трое людей получили травмы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на группу "Вартові Еспресо" в Facebook.

В лобовом ДТП, случившемся около полуночи, столкнулись легковой автомобиль ZAZ Vida и машина скорой помощи. Свидетели говорят, что скорая двигалась с проблесковыми маячками, поскольку внутри находился тяжелобольной. По предварительной информации, на одном из участков дороги, где проводятся ремонтные работы, навстречу скорой вылетел легковик, вследствие чего и произошло лобовое столкновение.

Трое людей, находившихся в ZAZ Vida, умерли на месте ДТП. Водитель, фельдшер и пациент скорой госпитализированы в одну из столичных больниц с травмами разной степени тяжести.

На месте аварии работают правоохранители.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером 28 февраля в Киеве произошло жестокое ДТП с двумя потерпевшими.