Чудом без жертв: в Киеве в лобовую разбились две иномарки, фото и видео ДТП

Вечером в четверг, 28 февраля, в Киеве произошло жестокое ДТП с двумя потерпевшими, в котором лоб в лоб столкнулись BMW и Mitsubishi.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram, публикуя фото и видео с места аварии.

"Кто именно устроил такую аварию вы сможете сами посмотреть в видео, которое удалось получить от свидетеля ДТП", - говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что в результате ДТП были госпитализированы водитель Mitsubishi, а водителю BMW прибывшие на место ЧП врачи помощь оказали на месте.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 22 февраля, в Киеве (в районе станции метро Черниговская) произошло серьезное ДТП с участием многотонной фуры и легкового авто.