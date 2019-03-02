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Трагедия в Нигерии: более 50 человек пропали без вести, фото

суббота, 02 марта 2019, 22:01

В Нигерии более полсотни людей пропали без вести после утечки и взрыва нефти из нефтепровода.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Пожар начался утром в пятницу, 1 марта, и вызвал разлив нефти на юге страны. После утечки началась давка и прогремел взрыв.

Нефтепроводом управляет компания Aiteo Group, однако там инцидент пока не комментируют. Нефтепровод доставляет топливо к экспортному терминалу.

"Подобные трагедии очень распространены в Нигерии, которая является крупнейшим производителем нефти в Африке. Бедное население страны часто гибнет в результате взрывов, пытаясь собрать нефть, которая выливается из поврежденных нефтепроводов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе во время хозяйственной деятельности ОАО "Одеснефтепродукт" произошел прорыв нефтепровода.

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