Трагедия в Нигерии: более 50 человек пропали без вести, фото

В Нигерии более полсотни людей пропали без вести после утечки и взрыва нефти из нефтепровода.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Пожар начался утром в пятницу, 1 марта, и вызвал разлив нефти на юге страны. После утечки началась давка и прогремел взрыв.

Нефтепроводом управляет компания Aiteo Group, однако там инцидент пока не комментируют. Нефтепровод доставляет топливо к экспортному терминалу.

"Подобные трагедии очень распространены в Нигерии, которая является крупнейшим производителем нефти в Африке. Бедное население страны часто гибнет в результате взрывов, пытаясь собрать нефть, которая выливается из поврежденных нефтепроводов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе во время хозяйственной деятельности ОАО "Одеснефтепродукт" произошел прорыв нефтепровода.