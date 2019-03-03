​Боевики устроили очередную провокацию на Донбассе: один боец ВСУ ранен

В течение 3 марта боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих из запрещенного оружия, в результате обстрелов один боец ВСУ был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"В течение текущих суток противник восемь раз открывал огонь по позициям наших войск, восемь раз применяя и вооружения, запрещено минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции: в районе населенного пункта Водяное; вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4; у поселка Новолуганское; вблизи города Попасная; в районе населенного пункта Крымское.

В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

Как сообщал "Апостроф", в течение суток 2 марта боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям войск Операции объединенных сил: один боец ВСУ был ранен.