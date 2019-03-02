Офицер ВСУ обнародовал видео ликвидации на Донбассе пары снайперов боевиков

ВСУ на Донбассе ликвидировали двух снайперов боевиков.

Соответствующее видео в Telegramофицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"На одном из участков фронта активизировался снайпер противника. Умелыми контр действиями он был ужаленный воином ОС. Оккупанты пытались его сразу спасти, но у них это не получилось, как и спасти второго номера со снайперской пары российских захватчиков", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду. Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.