В Черкассах расстреляли бизнесмена: подробности и фото

В понедельник, 4 марта, в Черкассах возле собственной квартиры обнаружили тело бизнесмена Владимира Сотникова.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений. Его тело обнаружили в микрорайоне Мытница на шестом этаже рядом с квартирой, где он жил.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В Черкасской области ввели план "Сирена" для поисков злоумышленников, причастных к преступлению.

Сообщается, что Сотников являлся основателем и директором сельхозпредприятий в Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ширяевском районе Одесской области в собственном доме застрелили супружескую пару. Из дома, где было совершено кровавое преступление, ничего не исчезло.