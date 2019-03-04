В Черкассах убит известный бизнесмен: первые подробности

В Черкассах несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире был убит директор нескольких мощных аграрных предприятий Черкасской области Владимир Сотников.

Об этом сообщает местное издание "Обо всем", ссылаясь на собственные источнико в правоохранительных органах.

Факт убийства подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Однако, о личности погибшего и детали преступления пока не сообщается. На месте работают следственно-оперативные группы Черкасского отдела полиции и ГУНП.

Отмечается, что в прошлом году Владимир Сотников сообщал местным СМИ о попытке рейдерского захвата полей, которое обрабатывало одно из его предприятий, со стороны предприятия ООО "ОП "Импульс Плюс", которое связывал с депутатом Черкасского областного совета Александром Коротковым.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Черкассами жестоко убили сестру известного украинского писателя.