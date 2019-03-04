В Харькове кондуктор жестко разобралась с "зацепером": видео

В Харькове кондуктор трамвая прогнала экстремала, который хотел проехаться на трамвае, зацепившись за наружный элемент состава.

Соответствующее видео спасения любителя острых ощущений опубликовано в аккаунте Facebook "ХС – Харьков".

"Когда захотел прокатиться зайцем, а твой кондуктор - единственный злой харьковчанин", - говорится в подписи к ролику.

Отметим, что на кадрах можно видеть, как женщина-кондуктор пинком сзади прогнала с вагона молодого человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали подростков, катающихся зацеперами на электричках в Киеве.

Также в сети рассказали об опасном инциденте в электричке в Киеве. В частности, на станции "Киев-Волынский" в Соломенском районе Киева произошел взрыв на крыше электрички, вследствие которого пострадал подросток.