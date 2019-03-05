Активисты устроили "теплую" встречу фанату "русского мира" из Кременчуга: видео

Активисты проучили фаната "русского мира" из Кременчуга, который писал в интернете, как любит РФ.

Об этом сообщают на странице активистов С14 в Facebook.

Максима Иващенка "подловили" на улице города и без насилия провели с ним воспитательную беседу. Как выяснилось, "урок" Максим понял и больше не пишет в социальных сетях про свою любовь к России, живя в Украине. Также он удалил свою страницу в интернете.

Ранее Иващенко отличился постами, где выражал свое восхищение всем, что связано с РФ. Он писал: "Мое сердце всегда с Россией и ее народом", "Где мы, там и Россия".

Как сообщал "Апостроф", в Днепре активисты провели акцию протеста против назначения фаната "русского мира" Виктора Марченко на должность главы окружной избирательной комиссии.