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Активисты устроили "теплую" встречу фанату "русского мира" из Кременчуга: видео

вторник, 05 марта 2019, 07:38

Активисты проучили фаната "русского мира" из Кременчуга, который писал в интернете, как любит РФ.

Об этом сообщают на странице активистов С14 в Facebook.

Максима Иващенка "подловили" на улице города и без насилия провели с ним воспитательную беседу. Как выяснилось, "урок" Максим понял и больше не пишет в социальных сетях про свою любовь к России, живя в Украине. Также он удалил свою страницу в интернете.

Ранее Иващенко отличился постами, где выражал свое восхищение всем, что связано с РФ. Он писал: "Мое сердце всегда с Россией и ее народом", "Где мы, там и Россия".

Как сообщал "Апостроф", в Днепре активисты провели акцию протеста против назначения фаната "русского мира" Виктора Марченко на должность главы окружной избирательной комиссии.

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