Любовница наемника Путина на Донбассе сдалась СБУ: что известно

Пособница боевиков ДНР, уроженка Донецка Пономаренко ( Торосян ) Маргарита согласилась сотрудничать с СБУ, ради безопасного возвращения на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом пишет блогер "Фашик Донецкий".

По его словам, сбежавшая от боевиков девушка 1990 года рождения, была любовницей наемника из России Тарбаева Александра Николаевича (позывной "Картина"), который командовал так называемой 1-й танковой ротой территориальной обороны 11 омсб.

"Чувак пленил Маргарыту блатным базаром, ибо отсидел в тюрьме, а также татуировками, которые сделал там же", - пишет блогер.

По его словами, Маргарита "решила не ломать себе жизнь и списалась с СБУ". Убегая от боевиков, она украла флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой теробороны ДНР. Кроме того, еще до бегства она передала СБУ 16 гигабайт информации.

Среди переданных данных оказались "данные танкистов, количество танков, пути выдвижения танков на боевые позиции, схема подвоза боекомплекта на базу танкистов и на боевые позиции, количество снарядов и складов, все позывные и телефоны танкистов, места отдыха танкистов, распорядок дня и т.д.".

Об этом ещё не писали в СМИ , но скоро будут



Ретвит приветствуется



Всем добрый вечерhttps://t.co/ylEkLLID26 — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 5 березня 2019 р.

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно, что "легенда" боевиков ДНР согласилась на сотрудничество с Украиной и сбежала от боевиков.