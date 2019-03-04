"Легенда" боевиков ДНР перешла на сторону Украины: опубликовано видео

Главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР "Ополченочка" сбежала из оккупированной территории в Украину, и теперь даже готова свидетельствовать о всех военных преступлениях России на Донбассе в Гаагском трибунале.

Об этом сообщает ТСН.

Женщину называли символом "Новороссии". Она прошла стремительную военную карьеру: от санитарки - до командования целым полком. Легендарный командир танкового экипажа.

Премьеру "фильма" оккупанты уже анонсируют на 9 мая. Но главная героиня ленты сбежала из оккупированной территории несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести.

Сюжет фильма прост – три женщины садятся на танк и под флагом "Новороссии" побеждают диковатых "укров". У киногероинь есть реальные прототипы – "ДНРовский" женский танковый экипаж. Позывной командира - "Ветерок". Настоящее имя - Светлана Дрюк. В рекламе фильма везде ее настоящие кадры.

Однако сейчас, когда оккупанты готовятся к премьере, "Ветерок" поднимает бокал за Украину и рассказывает о сотрудничестве с украинской контрразведчиками. Именно они вывели Светлану из оккупированной территории. До сегодняшнего дня "Ветерок" удачно водила за нос своих бывших работодателей, рассказывая о том, что находится в Ростове, по личным делам.

После побега она несколько месяцев отправляла "селфи" с Украины. Убеждала, что находится в России.

"Пока, по легенде, я в больнице в России", - рассказывает женщина.

Феноменальная память и работоспособность быстро поднимали ее по карьерной лестнице в подразделениях наемников. Командные должности в реактивном дивизионе во время штурма Дебальцево. В батальоне "Чебурашка". В пресловутой "девятке" - группировке, которое атаковало Широкино. Вершина карьеры – командование "одиннадцатого полка", самого боеспособного подразделения боевиков.

"Мне говорят, ты воевала, ты убивала людей, да, я в четырнадцатом году стала начальником штаба дивизиона. Я себя не оправдываю, просто тогда было такое время, и я выполняла то, что мне говорили", - говорит Светлана.

Но личный мотив заставил ее полностью изменить свою жизнь и оказаться на украинской стороне: "Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне гораздо ближе. Он сотрудник спецслужбы. И отношение всех ребят, которые принимают участие в моей нынешней судьбе, очень отличается от того, что я там видела. Не жалею".

После того, как Светлана покинула ДНР, ее двое детей, Дмитрий и Наталья, оставались в Донецке. Работать с контрразведкой она была готова лишь при одном условии. Если в свободную Украину доставят ее детей.

"Действительно могли (убить детей – "Апостроф".). Сначала бы издевались, делали бы так, чтобы эта информация дошла до меня, чтобы выманить меня снова туда или получить что-то другое. Издевались бы – это точно. А если бы ничего этим не добились, уничтожили бы", - говорит она.

Этап за этапом, Дмитрия и Наталью выводили из Донецка.

"Я есть в базе известного сайта "Миротворец", и я думал, что нас с сестрой тут сразу схватят, арестуют, а может и хуже будет. Особенно за сестру переживал, когда сюда ехали. Поэтому, если бы я с первого дня знал бы, куда мы едем, я бы не поехал. Мама сказала просто, доверьтесь мне, все будет хорошо", - рассказывает Дмитрий Дубина.

Светлана утверждает, что готова свидетельствовать против РФ в международном трибунале. И даже готова в случае агрессии вернуться на фронт уже в украинской форме.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ указал на новое доказательство участия России в войне на Донбассе.