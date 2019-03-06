Враг стоит у границы: глава Генштаба заявил об угрозе масштабной атаки войск Путина

Россия готовит мощное вторжение в Украину сразу по трем направлениям.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - сказал он в среду, 6 марта, в Киеве на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, передает Интерфакс.

При этом, по его словам, не стоит исключать ряд диверсий на Донбассе перед выборами президента Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР.