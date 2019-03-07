Харьков пережил масштабный блэкаут: фото

Вечером, 7 марта, в Харькове сотни жилых домов остались без света.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

"На Героев Труда частично вырубили свет. Без света "Студенческая", "Академика Павлова", 531-й и 607-й микрорайоны. Обесточен район 25-й больницы. По улице Шевченко все погасло", - написали в одном из городских Telegram-каналов.

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Как сообщает пресс-служба "Харьковоблэнерго", аварийные отключения начались в городе вчера в 17:15 на Холодной Горе. Восстановить там подачу энергии удалось ближе к 19:00. Самый масштабный сбой произошел там же в 20:56, однако его удалось ликвидировать уже через минуту. Причина отключения - "технологическое нарушение".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 марта в оккупированном Крыму из-за урагана в некоторых городах произошли массовые отключения света.