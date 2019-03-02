Масштабный блэкаут: Крым накрыл мощный ураган, опубликованы фото

В пятницу, 1 марта, в оккупированном Крыму из-за урагана в некоторых городах произошли массовые отключения света.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер под ником "КРЫМский бандеровец".

"Прямо сейчас масштабные блэкауты в оккупированных Армянске, Красноперекопске и Евпатории", – пишет он.

В остальных городах, по его словам, электричество периодически пропадает, однако не так масштабно.

В то же время, на южном берегу Крыма ураган срывал крыши с домов и валил деревья, в том числе на автомобили. Информация о пострадавших выясняется. В Ялте образовались крупные пробки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму прогнозируют новое ЧП, аналогичное экологической катастрофе в Армянске.