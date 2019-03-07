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​На Донбассе ликвидирован "Док" из батальона скандального Прилепина: фото

четверг, 07 марта 2019, 18:25

Украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Александра Протоцкого по кличке "Доктор", который "дружил" с писателем-террористом Захара Прилепина.

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200_бригада 07.03.19 пополнилась очередным бойцом, в р-не. Приазовье. Протоцкий "Доктор" Александр из Донецка. 4 ршбсн окупантов", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Протоцкий является фигурантом сайта "Миротворец".

О смерти "товарища" написал также и сам Прилепин.

"Док погиб. Командир роты в нашем батальоне. Мой друг", - написал он в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", российский писатель-боевик и бывший советник погибшего главы так называемой ДНР Захар Прилепин признался в зверствах российских кадровых военных на Донбассе.

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