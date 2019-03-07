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На Закарпатье почти неделю ищут пропавшего без вести мальчика: фото

четверг, 07 марта 2019, 01:42

На Закарпатье ищут пропавшего без вести пропавшего 15-летнего школьника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"4 марта в Ужгородское районное отделение полиции поступило заявление 40-летнего жителя. Мужчина сообщил, что его несовершеннолетний сын - 15-летний Юрий Куртанич, который является учеником одной из ужгородских школ, еще 1 марта утром ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении полиции.

Известно, это уже не первый раз, когда сын самовольно уходит из дома.

Приметы парня: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, светлого цвета. Был одет в джинсы, черную курточку и кепку.

Как сообщал "Апостроф", ранее был объявлен в розыск украинец, пропавший по дороге из Польши.

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