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​СБУ заявила о срыве спецоперации против Москвы: подробности скандала

четверг, 07 марта 2019, 21:19

Служба безопасности Украины обвинила руководство МВД Украины и приближенных к министерству отдельных народных депутатов в срыве спецоперации против спецслужб России.

Об этом говорится в официальном заявлении СБУ.

"Служба безопасности Украины официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности СБ Украины к прослушиванию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в тексте сообщения.

СБУ также отметила, что в министерстве внутренних дел знали об установленном прослушивания официальным сообщениям.

"Более того, в Министерстве внутренних дел Украины еще до "громкого разоблачения "было известно, что 4 марта этого года по адресу ул. Белорусская, 26 сотрудники Службы безопасности Украины проводили оперативно-технические мероприятия, которые проводились на основании постановления апелляционного суда г. Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, обоснованно подозревается контрразведкой Службы безопасности Украины в государственной измене (статья 111 УК Украины). Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыва операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб. Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБ Украины, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства", - добавили в ведомстве.

По данному факту 6 марта текущего года Государственным бюро расследований Украины начато уголовное производство.

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядке я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а затем опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины", - пояснил глава Службы безопасности Украины Грицак.

Напомним, 4 марта полиция Киева выявила у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры для прослушивания.

Как сообщал "Апостроф", украинская контрразведка 5 марта задержала заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета по подозрению в государственной измене в пользу России.

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