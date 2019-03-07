СБУ задержала российского шпиона из команды Кернеса: фото, видео и все подробности

Украинская контрразведка 5 марта задержала заместителя директора одного з департаментов Харьковского городского совета по подозрению в государственной измене в пользу России.

По информации Depo.ua, задержанный - заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Семен Хмельницкий.

Отмечается, что в 2017 году на территории России Хмельницкий был завербован полковником ФСБ Александром Ушаковым. Сам чиновник сказал СБУ, что познакомился с Ушаковым в 2016 году, после чего последний создал каналы связи, в частности, в мессенджерах.

"Мне относились задачи и вопросы, ответы на которые я должен был подготовить. Полученную информацию я передавал по уже созданным каналам связи или лично пи время встреч. Были интересные темы социально-политической, социально-экономической ситуации, молодежного движения, действий по выборного процесса , сотрудникам местных чиновников", - сказал чиновник на видео, обнародованном ФСБ.

В СБУ пояснили, что Ушаков фигурирует как "помощник образования Нижегородской области". Должность используется как прикрытие.

По данным следствия, первое знакомство Хмельницкого и Ушакова произошло в 2016 году в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики, где украинский чиновник находился с туристической целью.

"Гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российских спецслужб", - отметил спикер СБУ.

Встречи Ушакова и Хмельницкого происходили в городе Белгород (Россия), Прага (Чехия), Салоники (Греция). Свои поездки украинский чиновник легендировал туристической целью или участием в общественных мероприятиях.

Хмельницкий, по данным СБУ, собирал и передавал информацию о организации, деятельность и финансирование религиозных общин, национально-патриотических организаций, их проекты, руководителей этих организаций и харьковских чиновников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине раскрыли сеть шпионов и боевиков Кремля.