В Харькове жестоко наказали известную мошенницу: опубликовано видео

В харьковском метрополитене избили известную городскую попрошайку, которая "работает" в метро на протяжении 15 лет.

Видео опубликовали пользователи Facebook.

"Вот и подошла карьера "актрисы" к закату. Сегодня в метро ее попинали пассажиры", - говорится в подписи к ролику.

На ролике видно, как одна из пассажирок метро набросилась на попрошайку и нанесла ей несколько ударов руками и ногами. Успокоить недовольную женщину попытались находящиеся рядом люди.

Интересно, что собирательница вышла из вагона на следующей станции метро и произнесла фразу "Я тебя разорву в следующий раз".

По данным местных СМИ, попрошайка множество раз становилась героем мэмов, в которых она фигурирует как "актриса без Оскара" или попросту "актриса".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в привокзальном туалете задержали двух человек цыганской национальности, которые употребляли наркотики.