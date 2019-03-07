В Одессе разгорается скандал из-за странной гибели 20-летней девушки: фото

В субботу, 2 марта, в Одессе на улице Генерала Бочарова произошла трагедия - из окна квартиры на 11-м этаже выпрыгнула 20-летняя девушка Кристина Бабенко.

Об этом пишет odessa.net.ua.

В то же время близкие девушки сомневаются, что это было самоубийство, о чем свидетельствовал ее парень.

В частности, их смущает, что судмедэкспертиза не назвала времени и причин смерти, следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний, а вещи девушки не отдают матери.

"На шее у погибшей следы от удушья, синяк на брови, ребра с правой стороны все сломаны и на правой руке укус и сбиты все костяшки на руках. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом деле", - написала в Facebook Мария Бодяк.

В свою очередь директор департамента образования горсовета Елена Буйневич отмечает, что погибшая девушка была ее ученицей и характеризует ее как светлого человека.

"Я не знаю, что произошло на самом деле. И не имею права никого обвинять безосновательно. Следователи делают свою работу и надеюсь, что сделают ее", - заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой мать заживо закопала своего ребенка.