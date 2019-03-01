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Под Одессой мать заживо закопала своего ребенка: фото и видео жуткой трагедии

пятница, 01 марта 2019, 20:43

В Одесской области арестовали мать, которая призналась в том, что убила собственного новорожденного ребенка.

Об этом сообщает Подольский отдел полиции в Одесской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение от медицинских работников Подольской районной больницы о том, что к ним с просьбой о консультации обратилась молодая женщина. Врач, осматривавший пациентку, заподозрил "криминальный аборт". После осмотра и консультации женщина ушла из медицинского учреждения.

Полицейские установили личность гражданки. Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района области, которая длительное время гостит у своих родственников в одном из сел Подольского района. Общаясь с правоохранителями, женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш, а плод она закопала в огороде.

Однако после вскрытия тела погибшей девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предполагаемая причина смерти — удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.

Неоспоримость улик вынудила женщину признаться в содеянном. Она рассказала, что у нее уже есть сын, которому чуть больше года, а второй ребенок "был нежелательным".

"Во время беременности на учете у врачей не находилась, рожала дома самостоятельно", – рассказали в полиции.

Следователю женщина созналась, что новорожденная плакала. Она надела девочке на голову пакет, отрезала пуповину, замотала младенца в пеленку, сунула в полиэтиленовый пакет и закопала.

Злоумышленница также признала, что, когда закапывала ребенка, он был жив.

В пятницу, 1 марта, ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Также ей избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 января в одном из садовых товариществ в Приднепровске мужчина по неизвестным причинам убил своего 8-летнего сына, после чего повесился.

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