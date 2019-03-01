Под Одессой мать заживо закопала своего ребенка: фото и видео жуткой трагедии

В Одесской области арестовали мать, которая призналась в том, что убила собственного новорожденного ребенка.
Об этом сообщает Подольский отдел полиции в Одесской области.
Как отмечается, в полицию поступило сообщение от медицинских работников Подольской районной больницы о том, что к ним с просьбой о консультации обратилась молодая женщина. Врач, осматривавший пациентку, заподозрил "криминальный аборт". После осмотра и консультации женщина ушла из медицинского учреждения.
Полицейские установили личность гражданки. Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района области, которая длительное время гостит у своих родственников в одном из сел Подольского района. Общаясь с правоохранителями, женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш, а плод она закопала в огороде.
Однако после вскрытия тела погибшей девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предполагаемая причина смерти — удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.
Неоспоримость улик вынудила женщину признаться в содеянном. Она рассказала, что у нее уже есть сын, которому чуть больше года, а второй ребенок "был нежелательным".
"Во время беременности на учете у врачей не находилась, рожала дома самостоятельно", – рассказали в полиции.
Следователю женщина созналась, что новорожденная плакала. Она надела девочке на голову пакет, отрезала пуповину, замотала младенца в пеленку, сунула в полиэтиленовый пакет и закопала.
Злоумышленница также признала, что, когда закапывала ребенка, он был жив.
В пятницу, 1 марта, ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Также ей избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 января в одном из садовых товариществ в Приднепровске мужчина по неизвестным причинам убил своего 8-летнего сына, после чего повесился.