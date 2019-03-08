Пограничники на Закарпатье пропустили огромную партию наркотиков: опубликовано скандальное видео

4 марта двое граждан Нидерландов пытались провезти в Румынию более 84 килограммов героина в брикетах в автомобиле Renault Sport GT.

Видео, на котором видно как украинские пограничники пропускают автомобиль, опубликовал "Перший кабельний". На нем видно, что в КПП "Солотвино" на Закарпатье Renault Sport GT ожидает проверки в привычной очереди, после чего переезжает на полосу для беспрепятственного пересечения границы и спокойно проезжает в сторону Румынии.

По информации СМИ, такие действия произошли после "доверительной беседы" с таможенниками.

Задержали злоумышленников румынские пограничники на контрольно-пропускном пункте "Сигету Мармацией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Киева группа активистов привязала к столбу молодого парня, который признался им в том, что торгует наркотиками.