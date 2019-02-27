В Киеве наказали юного наркоторговца, привязав парня к столбу: опубликовано видео

В центре Киева группа активистов привязала к столбу молодого парня, который признался им в том, что торгует наркотиками.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как утверждается, в роли "карателей" на видео выступают активисты молодежного крыла "Молодая кровь" организации "Щит и меч".

На видео можно увидеть, как задержанный на Контрактовой площади активистами парень говорит, что ему 18 лет, он уже полторы недели продает амфетамин, а также сам употребляет его.

"После незначительной профилактической беседы они (активисты, – прим. ред.) привязали дилера к столбу и скормили ему его же вещества. Как думаете, такое проявление самосуда уместно в современном мире?", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 февраля в центре Киева задержали мужчину, который продавал амфетамин подросткам, примотав его скотчем к столбу.