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Начальство связано с убийцей по кличке "Полоса": раскрыты новые детали изнасилования в тюрьме участника АТО

суббота, 09 марта 2019, 13:57

Начальство Бердянской исправительной колонии №77 "связано" с рецидивистом-убийцей, который незаконно находится в колонии для незначительных и преступлений средней тяжести, по кличке "Полоса", который насилует и издевается над заключенными.

Об этом сообщает журналист Ольга Решетилова в Facebook.

"После того, как мне написали эту историю, я сразу обратилась к нескольким правозащитникам, которые занимаются пенитенциарной системой. Все, как один, сказали, что проблема Бердянской исправительной колонии №77 существует уже несколько лет, пройдены все возможные инстанции - безрезультатно", - написала журналистка.

Она добавила, что также неофициально обращалась к представителям офиса Уполномоченного по правам человека и в Минюст, где одинаково "не видят проблемы". "Это просто воры в законе качают ситуацию", - процитировала Решетилова ответ ведомств.

Но, как напомнила журналист, Бердянская исправительная колония №77 имеет минимальный уровень безопасности.

"Здесь содержатся мужчины, впервые совершившие преступление - незначительный или средней тяжести. Средний возраст заключенных от 18 до 27 лет. То есть "воров в законе" там просто не может быть. Хотя нет, есть одно исключение. Непонятно по каким причинам здесь содержится некий Сергей Мирошниченко (погоняло "Полоса"). Рецидивист, это уже его третья ходка за убийство", - рассказала женщина.

Она также сообщила, что по словам осужденных, "Полоса" является правой рукой администрации, смотрящим и тем, кто превращает жизнь содержащихся в ад. Именно на него указывает Александр, осужденный атошник, как на своего насильника.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном заключенный перерезал себе горло из-за избиения конвоиров.

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