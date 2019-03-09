Переотмечал и заблудился: на Донбассе украинские бойцы захватили боевика

В субботу, 9 марта, военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил на Северодонецком направлении задержали боевика ЛНР.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинские военные заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении нашей позиции. Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею они задержали неизвестного.

"При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", изданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы", - сказано в сообщении.

Как пояснили в штабе ООС, задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в Стаханове паспорт гражданина Украины.

"Место регистрации предателя Украины - также город Стаханов Луганской области. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия", - добавили украинские военные.

В то же время блогер Necro Mancer предположил, что речь идет о боевике ЛНР Дмитрие Яковце.

"Похоже, какой-то член 4 омсбр 2 АК российской оккупационной армии переотмечал 8 марта и чуть заблудился. Есть предположение, что этот потеряшка - гражданин Яковец Дмитрий Иванович", написал он в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта ВСУ устроили боевикам кровавую месть на Донбассе.