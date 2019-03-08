"Грузы 200" к 8 марта: ВСУ устроили боевикам кровавую месть на Донбассе

В четверг, 7 марта, боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, ранив 5 солдат ВСУ. Украинские военнослужащие также дали достойный ответ боевикам.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Российские оккупационные войска за сутки 14 раз применяли вооружение, запрещенное минского договоренностями. В результате обстрелов 5 украинских военных получили ранения.

Однако в ООС отмечают, что ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил. Так, украинскими бойцами четырех оккупантов ликвидировано, 13 ранены. Кроме этого уничтожено боевую машину пехоты противника.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в зоне ООС на Донбассе с 24.00 8 марта устанавливается режим прекращения огня.