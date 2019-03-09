Украинские партизаны поработали 8 марта в Луганске: в соцсети показали фото

В сети опубликовали фото из так называемой ЛНР, где кто-то разместил на здании "госструктуры" поздравительную открытку с 8 марта с украинскими символами.

Об этом сообщают на странице "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter.

"Просто победа Украинских спецслужб в Луганске", - написали в сети и опубликовали фото.

На снимке видно, что на окно здания "Государственное учреждения Луганской народной республики" приклеили открытку. В поздравительной листовке с 8 марта написали: "С праздником, дорогие женщины Донбасса". Также на листовке нарисован герб Украины, а букет цветов и цифра 8 раскрашены в цвета украинского флага.

Пользователи сети прокомментировали пост.

Как сообщал "Апостроф", в сети пользователей удивили билеты на проезд в так называемой ДНР.