Под Одессой убили и сожгли иностранца: фото и детали трагедии

Под Одессой нашли убитым гражданина Израиля, который исчез еще 19 января в Белгороде-Днестровском.

Об этом сообщает Думская.

Как передает издание, обгоревшее тело 32-летнего израильтянина нашли в помещении электростанции водонасосной станции. Как выяснили судмедэксперты, мужчину убили больше месяца назад.

Отмечается, что Александр Бохонов, у которого нашли документы сотрудника службы безопасности американской круизной компании, приехал в Украину, где он родился, в конце прошлого года. В Украину он приехал дабы попутешествовать по родным местам.

Иностранец жил сначала в одном из отелей Одессы, а 4 января поселился в гостинице "Фиеста" в Белгороде-Днестровском.

Поздно вечером, 19 января он ушел из номера отеля, чтобы поужинать в кафе. Заказал там ужин, но, не дождавшись еды, расплатился и вышел на улицу. С тех пор живым его никто не видел.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове в результате стрельбы убили гражданина Азербайджана.