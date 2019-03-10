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"Тишина": стало известно о подозрительном поведении боевиков на Донбассе

воскресенье, 10 марта 2019, 19:33

В воскресенье, 10 марта в зоне военного конфликта на Донбассе нарушений режима "тишины" зафиксировано не было.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне, 9 марта, боевики дважды нарушили режим тишины, применив запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное оружие.

Напомним, что с полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе украинские бойцы захватили боевика.

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