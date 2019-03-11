Дайвер едва не стал закуской для огромного кита: момент попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф едва не стал добычей кита у побережья ЮАР.

Об этом сообщает издание Barcroft Animals.

Мужчина вместе с коллегами снимал морскую фауну в Порте-Элизабет. Во время инцидента он как раз наводил фокус на акулу, когда из воды вынырнул кит.

"В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам", - рассказал Шимпф.

Инстинкт подсказал ему, что кит сейчас утащит его на дно, поэтому он задержал дыхание. Фотографу повезло, кит выплюнул его. Это не удивительно, ведь такие киты питаются мелким планктоном, а большая добыча, как человек, ему не по вкусу.

По словам Шимпфа, за долгие годы занятия дайвингом с ним ни разу не происходило ничего подобного.

В момент инцидента коллеги Райнера Шимпфа продолжали съемку, не заметив происшествия с китом. Потому страшная ситуация попала на случайное видео.