В Японии кит протаранил корабль с пассажирами: десятки пострадавших, фото

В Японском море паром столкнулся с китом, в результате чего пострадали около 80 человек.

Об этом сообщает агентство NHK.

Авария произошла вечером в субботу, 8 марта. Судно направлялось к острову Садо в префектуре Ниигата, в центральной части Японии.

По словам представителей береговой охраны 13 пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, хотя они находятся в сознании. В момент столкновения на борту парома находился 121 пассажир.

После аварии паром продолжил свой путь и прибыл к месту назначения примерно на час позже графика. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По прибытию судна сотрудники береговой охраны заметили 15-сантиметровую трещину в корме корабля. Часть подводного крыла была погнута.

По словам экспертов, столкновение с китом не является неожиданностью, поскольку сейчас начался период их миграции через Японское море.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно в акватории Японского моря.