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​Россия убивает: появились новые доказательства катастрофы в Крыму

понедельник, 11 марта 2019, 11:43

Сначала года на крымском побережье нашли 10 трупов дельфинов всех трех видов, обитающих в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает крымское издание "Примечания".

По данным морских биологов Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море", в январе было зафиксировано 3 случая, в феврале – 4, а за 7 дней марта уже 3. Обнаружены 4 афалины, 4 азовки и 2 белобочки. Один дельфин был найден в Судакском районе, 3 – в Феодосийском, 1 – в Ялте, 4 – в Севастопольском районе и 1 – в Евпаторийском.

У одного животного зафиксированы признаки попадания в орудия лова рыбы – отсечен хвостовой плавник (это афалина). Еще у двух дельфинов были отмечены серьезные признаки истощения и, вероятнее, всего они погибли вследствие заболевания. Остальные тела находились на стадии разложения, не позволяющей визуально определить возможную причину гибели.

По неутешительным прогнозам морских биологов, среди жертв в большом количестве появятся и малыши. Дело в том, что в это время период рождения и выкармливания новорожденных совпадает с промысловым ловом рыбы.

Всего за время существования сети мониторинга с апреля 2017-го года мы зафиксировали 694 случая выбросов дельфинов на берег. За 2018 год мы провели 42 выезда, зафиксировали выбросы 459 китообразных, 14 из них выбросились живыми или были найдены в тяжелом состоянии в акватории вблизи берега.

По их экспертов, лидером по числу мертвых находок остается Севастополь. А среди причин гибели, помимо смерти в сетях, вирусы и болезни, которым морские млекопитающие очень подвержены (воспаление легких для них не редкость), бескормица. К примеру, в Балаклаве белобочки в поисках пропитания демонстрируют несвойственное им поведение – подплывают очень близко к берегу и даже откровенно попрошайничают. А в прошлом году случилось необъяснимое – в зимние и весенние месяцы не было ежегодной сезонной миграции рыбы, за которой приходят дельфины. Животным пришлось голодать.

Как сообщал "Апостроф", вскрылись жуткие детали новой экологической катастрофы в аннексированном Крыму, связанной с уничтожением части дамбы хранилища отходов и как следствие, незаконным загрязнением Черного моря.

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