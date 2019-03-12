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Объявлен розыск: в сети показали фото стрелков, открывших огонь по полиции на житомирской трассе

вторник, 12 марта 2019, 10:08

Правоохранители объявили в розыск двух мужчин, которые обстреляли полицейских.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что 8 марта около 23 часов на автодороге М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Audi A6 на литовской регистрации.

"В автомобиле вместе с водителем находился еще и пассажир. Патрульные попросили и его выйти из машины. Когда инспекторы спросили у мужчины, не имеет ли он при себе запрещенных вещей, тот ответил, что нет, и одновременно достал из кармана предмет, похожий на пистолет, направил его на патрульных и начал стрелять. К счастью, никто из полицейских не пострадал", - сказано в сообщении.

Инспекторы, в свою очередь, сделали несколько выстрелов в сторону злоумышленников, однако те успели убежать в поле. На место происшествия стражи порядка вызвали еще несколько экипажей патрульных и следственно-оперативная группа.

По имеющейся информации, личности правонарушителей установлены. Продолжаются их поиски.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция расстреляла автомобиль-беглец.

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