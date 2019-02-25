В Киеве полиция расстреляла автомобиль-беглец: фото с места ЧП

В ночь на понедельник, 25 февраля, в Киеве полицейские устроили стрельбу по внедорожнику KIA, который не остановился по требованию правоохранителей

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

Уточняется, что инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Правоохранители попытались остановить авто с помощью голосовых и звуковых предупреждений. Когда и это не помогло, полицейским пришлось применить оружие.

После около 10 выстрелов автомобиль остановился, протаранив забор частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Предварительно известно, что водитель внедорожника, которым оказалась девушка, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошла стрельба на заправке. В результате происшествия пострадал один человек, а нападавший, сделав несколько выстрелов, скрылся с места ЧП.