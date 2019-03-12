Под Киевом обрушилась стена жилой многоэтажки: фото и видео

11 марта в Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного жилого дома. Инцидент произошел на улице Киевский шлях.

О происшествии в Facebook сообщил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

"Обвал части стены на доме Киевский шлях 87, хорошо, что никого не убило. Вот так у нас в Борисполе строят", - написал он.

Местный чиновник рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал.

По словам жителей, дом был возведен более 30 лет назад и это не первый такой случай здесь.

На ролике, опубликованном Годунком, видно, что на доме есть и другие трещины, которые могут привести к новым обвалам. Чиновник также пообещал разобраться в ситуации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Борисполе произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал водитель Volkswagen, убегавший от полиции.