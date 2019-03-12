Появилось видео меткого удара ВСУ по огневой точке боевиков под Донецком

Украинские бойцы уничтожили позиции российских террористов на Ясиноватской развязке на Донбассе, используя управляемые ракеты.

Соответствующее видео опубликовал в сети блогер с ником "Львовский метрополитен".

На записи видно, как бойцы ООС двумя точными выстрелами уничтожают два укрепления оккупантов. Потери боевиков и время съемки не уточняются.

Действия украинских военных вызвали бурную реакцию среди комментаторов в соцсети.

"Нужно повторить!", "От такого огня не уйти", "А вокруг тишина. А вокруг ни души. Только воняет горелая вата", "Представляю, что наши будут делать с помощью Джавелинов", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото очередного "груза 200" у наемников Путина на Донбассе.